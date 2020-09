The Last Dance: Serie de Michael Jordan ganó Emmy a mejor documental

The Last Dance, serie documental de Michael Jordan y de los Bulls ganó este domingo la estatuilla al mejor documental o serie de no ficción en una inusual edición de los premios Emmy.

La producción deportiva de Netflix con ESPN superó a producciones como: American Masters, Hillary y Tiger King.

"Gracias a Michael Jordan por darnos su tiempo, su honestidad y su franqueza. Y también a los otros 105 que se sentaron con nosotros e hicieron que la historia fuera la que es. Espero que pusiéramos luz en un año tan difícil", dijo Jason Hehir, productor del documental.

The Last Dance won an Emmy Best Documentary or Nonfiction Series pic.twitter.com/skCbn2UkS9 — ESPN (@espn) September 20, 2020

La polémica serie de 10 episodios de una hora revela a un Michael Jordan increíblemente competitivo y exigente con sus compañeros, cualidades que lo convirtieron en un fenómeno del deporte de las duelas.

