¿Poca originalidad? Pumas copia frase del Liverpool: 'You'll Never Walk Alone'

Fuera del Estadio Olímpico Universitario ya hay un nuevo lema para los Pumas. pese a no ser del todo original, los aficionados lo han tomado como una frase que los llevará a la gloria nuevamente.

Pumas utiliza frase de los Reds

Se trata de la mítica frase del Liverpool, "You'll Never Walk Alone", la cual viene de la cancion de Gerry and the Peacemakers que posteriormente adaptaron como himno previo a iniciar cada encuentro en Anfield.

AP

En las afueras del estadio se captaron bufandas con la frase y colores de Pumas, lo cual llamó la atención de los aficionados de distintos clubes de Liga MX, quienes tuvieron diferencias de opiniones, entre los que critican y los que celebran.

Para la afición universitaria, el lema representa unión y respaldo incondicional al equipo, sin importar los resultados dentro de la cancha. Muchos lo ven como una motivación extra rumbo al Apertura 2025, en el que esperan que Pumas vuelva a competir por el título.

IMAGO7

Críticas de la afición

Sin embargo, no faltan las voces que critican la falta de originalidad al adoptar un símbolo tan arraigado al Liverpool, aunque la mayoría coincide en que, mientras sirva para fortalecer la identidad y el apoyo al club, la frase tendrá un valor especial en Ciudad Universitaria.

También te puede interesar: ¡Está de regreso! Andrés Vaca vuelve a narrar al América tras 'descanso'

IMAGO7