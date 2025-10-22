Carlos Sainz, sobre el Gran Premio de México: "es mi mejor victoria en la Fórmula 1"

Como México no hay dos y Carlos Sainz lo sabe. A un año de su victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024, el piloto español calificó como "su mejor triunfo" lo vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En su regreso a la Ciudad de México, el ibérico y Alex Albon, de Williams, participaron en una conferencia de prensa con Puma, marca patrocinadora del equipo, y dieron sus impresiones sobre su camino en la Fórmula 1.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre México?

Tras una caótica salida, Carlos Sainz tuvo que luchar para revalidar la pole position que obtuvo en la clasificación. Y aunque Lando Norris y Charles Leclerc lo presionaron, el español -en ese entonces con Ferrari- se erigió como el mejor en el GP de la Ciudad de México 2024.

El final de su historia con Il Cavallino Rampante estaba marcado, por lo que Carlos se dedicó a disfrutar al máximo su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como confesó este miércoles.

Carlos Sainz, en la CDMX | AXEL FERNÁNDEZ

"Tengo grandes recuerdos de México, el año pasado creo que fue mi mejor victoria en Fórmula 1. Y recuerdo muy bien ese día, como me sentí el mejor del mundo por un día.

"Solo quiero sentirlo de nuevo y mantener esa hambre que me mantiene presionado (en mi carrera)", comentó el español ante medios mexicanos.

Sainz, en Estados Unidos | AP

¿Cómo va Carlos Sainz en la temporada 2025?

Carlos Sainz fue sancionado con cinco posiciones en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de la Ciudad de México, luego de ser considerado responsable de una colisión con Kimi Antonelli durante la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, correspondiente al GP de Estados Unidos.

El español, quien vive su primera temporada con Williams, marcha en undécimo lugar con 38 puntos, mientras que su compañero de equipo, Alex Albon, ocupa la octava posición con 73 unidades.