F1: ¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Italia?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa su curso con la celebración del Gran Premio de Italia, la carrera número 16 del calendario. Monza será el escenario donde los equipos lucharán por sumar puntos cruciales en la recta final de la campaña.

McLaren ha demostrado un gran dominio durante la temporada, con Oscar Piastri liderando la clasificación de pilotos. Sin embargo, Ferrari llega con la motivación de su afición y la ventaja de la localía, buscando aprovechar cada oportunidad para acortar distancias en el campeonato.

Todo el fin de semana, la escudería italiana mostró un rendimiento competitivo en los entrenamientos y la clasificación, dejando claro que está lista para dar una sorpresa en Monza. La expectativa es alta entre los fanáticos, quienes esperan una carrera intensa y emocionante en tierras italianas.

¿Dónde ver Gran Premio de Italia?

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Hora: 07:00 horas del centro de México

Lugar: Autódromo Nacional de Monza, Italia

Transmisión: F1 TV, Fox Sports Premium

