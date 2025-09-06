F1: ¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Italia?

McLaren pinta como favorito para llevarse la carrera, pero Max Verstappen y Ferrari amenazan

6 de Septiembre de 2025
La temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa su curso con la celebración del Gran Premio de Italia, la carrera número 16 del calendario. Monza será el escenario donde los equipos lucharán por sumar puntos cruciales en la recta final de la campaña.

McLaren ha demostrado un gran dominio durante la temporada, con Oscar Piastri liderando la clasificación de pilotos. Sin embargo, Ferrari llega con la motivación de su afición y la ventaja de la localía, buscando aprovechar cada oportunidad para acortar distancias en el campeonato.

Todo el fin de semana, la escudería italiana mostró un rendimiento competitivo en los entrenamientos y la clasificación, dejando claro que está lista para dar una sorpresa en Monza. La expectativa es alta entre los fanáticos, quienes esperan una carrera intensa y emocionante en tierras italianas.

¿Dónde ver Gran Premio de Italia?

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre

  • Hora: 07:00 horas del centro de México

  • Lugar: Autódromo Nacional de Monza, Italia

  • Transmisión: F1 TV, Fox Sports Premium 

