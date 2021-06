Busquets sobre Van der Vaart: 'Podría desacreditarlo por cosas que hizo, pero tengo respeto'

Sergio Busquets, capitán de la selección española, respondió a la dura crítica del exfutbolista holandés Rafael van der Vaart al juego de España, y aseguró que los jugadores están "abiertos a la crítica pero no a las faltas de respeto" y deseó que si hay un cruce con Países Bajos en la Eurocopa, sus duras palabras "sirvan de estímulo".

Van der Vaart hizo un análisis de España que ha molestado en el seno de la selección. "España es horrible. Espero que nos toque porque no tienen nada. Lo único que hacen es pasar el balón de un lado a otro", manifestó.

Primero Koke recordó a Van der Vaart que están acostumbrados a verle en la Ciudad del Fútbol, retratado en la foto del gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010, cuando se lanzó pero llegó tarde a la marca y no evitó el tanto del triunfo en la prórroga.

Se sumó el capitán Sergio Busquets, que pidió respeto. "No me sorprende porque no es el primero ni será el ultimo, que lo quiera o pueda entender es diferente. Me parece extraño que un exjugador que ha vivido estas situaciones en clubes y selección, pueda opinar de esa manera".

"Nosotros estamos abiertos a la crítica pero no a las faltas de respeto, no se pueden pasar siendo un exjugador. Puede opinar lo que quiera pero pasar unos límites no es bueno", agregó.

España está centrada en vencer su partido ante Eslovaquia y hay opciones de que el cruce sea Países Bajos. En ese caso, las palabras que han molestado al vestuario de la selección, dijo Busquets que darán una motivación especial.

"No nos ha sentado mal, estamos abiertos a todo tipo de comentarios, te gusten más o menos pero que sean con educación y que se respete a los equipos. Más que la forma es la manera, si alguien le sirve de estímulo perfecto. Si en un futuro nos cruzamos, ojalá pueda ser porque significa que estaremos en el torneo, a lo mejor si que nos sirve de estímulo", sentenció.

