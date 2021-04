Juárez: Alfonso Sosa reconoció "broncas" en el vestidor tras derrota ante León

FC Juárez no consiguió sumar puntos ante León y este resultado dejó un mal sabor de boca no sólo para el técnico Alfonso Sosa, también para algunos de sus dirigidos, ya que al finalizar el encuentro discutieron, situación que el entrenador dijo es normal y ahora están enfocados en mejorar para el siguiente compromiso.

“Me deja mal por cómo se lleva el encuentro, hicimos buen juego y nos vamos con las manos vacías. Son broncas normales, prefiero que hierva la sangre a que no hierva, es normal que existan estos roces y me gusta, en las familias hay diferencias y se arreglan. No nos gusta perder, tendremos que pensar en el siguiente partido”, declaró en conferencia.

Y aunque los Bravos tienen como objetivo dejar los últimos puestos de la tabla porcentual para evitar pagar la multa económica, el estratega de los fronterizos consideró que esa presión la canalizan para bien y por lo menos bajo su dirección tienen prohibido bajar los brazos.

“Tenemos sólo dos partidos por delante, uno de seis puntos y otro de tres. El siguiente es el más importante y el que nos favorecería en salir de la antepenúltima posición de la tabla porcentual, no me concentro más que en ello, tenemos que cambiar la pagina y pensar en lo que viene”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN: VENCIÓ A FC JUÁREZ Y ASEGURÓ SU LUGAR EN EL REPECHAJE