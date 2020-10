Juan Carlos Cacho: 'En Pachuca me consolidé y en Pumas hice el mejor futbol'

Si para alguien los enfrentamientos entre Pachuca y Pumas son significativos, es para Juan Carlos Cacho, quien tocó la gloria con ambas instituciones. Y es que el exdelantero mexicano fue Campeón de liga (Pachuca: Clau, 06 y Clau.07; Pumas: Clau. 09 y Clau. 11) tanto con los Tuzos como los felinos, y por ello compartió lo que cada equipo le dejó: consolidación y maduración.

“Cariño hay para los dos. Con uno gane más cosas internacionales y con el otro disfruté muchas cosas, pero son diferentes y me quedo con esas experiencias. Los dos equipos me marcaron. Pachuca fue el equipo donde me pude consolidar, me compró y se dieron los campeonatos y torneos internacionales, como dice el profe Meza: cuando eres campeón, el corazón lo tienes más grande, siempre piensas en volver a serlo y estar en los primeros lugares.

“Y Pumas me deja reafirmar lo que hice en Pachuca, por la forma en que jugaba individualmente, además de esa lesión pude madurar como persona y eso me ayudó mucho y por eso creo que en Pachuca me consolidé y en Pumas hice el mejor futbol que aprendí”, dijo a RÉCORD.

Para Cacho los cuatro títulos de liga son especiales; sin embargo explicó cuáles fueron para él lo más significativos: “Cada título tiene un sabor diferente, por ejemplo el primero que se me viene a la mente fue el Pachuca contra América, ese se me quedó grabado porque jugué todo y metí tres goles.

“De los títulos con Pumas tengo recuerdos muy bonitos porque estuvo mi hijo ahí y lo llevé a todos lados. Desde que ganamos, en el vestidor y el festejo en las facultades que nunca había visto tan llenas las calles de la Universidad, luego fuimos al Ángel que estaba llenísimo; a veces no dimensionas la cantidad de aficionados que tiene Pumas y yo me di cuenta en estos campeonatos y cuando jugábamos contra América en el Azteca, ya estando ahí como jugador veíamos que había más afición de Pumas que de América. Para mí la afición de Pumas es de las más leales de México, respetando a todas las demás”, explicó.