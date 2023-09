Kevin Escamilla revela que Pumas no le subió el sueldo tras ser campeón del mundo Sub 17

Después de más de una década de haber sido campeón del mundo Sub 17, Kevin Escamilla reveló que en aquel momento, Pumas lo dejó ganando lo mismo, pese a haber levantado el título mundial.

Y es que el mediocampista fue parte de la Selección Nacional que dirigió Raúl Gutiérrez y que fue campeona mundial en la edición de México 2011, en la categoría Sub 17, por lo que el canterano auriazul, que ahora juega para el Querétaro, reveló que aquella directiva encabezada por el entonces presidente Víctor Mahbub y Mario Trejo como director deportivo, no le subió el sueldo e incluso no le dio ni las gracias por el logro.

"Yo regresé del Mundial y pensé que me iban a subir mi sueldo. Dije 'mínimo me van a subir aunque sea poquito', y mi sueldo quedó intacto.

"Ganaba 3 mil 500 pesos. Regresé y dije, no voy a pedir 50 mil pesos, con qué me suban a 10 mil, lo juro por Dios, con 10 mil soy el más feliz, y voy a ayudar a mis papás, voy a darle a mi mamá, y nada, ni las gracias", dijo al podcast Tikitaka.

Kevin Escamilla es actualmente jugador de los Gallos Blancos, equipo en el que juega desde del Torneo Guard1anes 2020, aunque previamente pasó por Toluca, club al que se fue después de haber salido de Pumas en 2019.

