Pumas: Sebastián Sosa quiere ser campeón en el equipo auriazul

Sebastián Sosa quiere hacer historia con Pumas. Y es que el nuevo portero auriazul advirtió que va a trabajar para no ser un jugador más de los muchos que han pasado por Universidad sin ganar nada.

"No quiero pasar por Pumas y pasar inadvertido, sino que quiero ser Campeón, dejar algo. El propósito es dejar huella, ser Campeón que es lo que Pumas merece.

"Estoy muy motivado, con todas las ganas de llegar a un grande como Pumas que es un gran desafío, algo que quería antes. Es un gran desafío el cual me gusta y en conjunto con los compañeros estamos en la misma línea con ganas de levantar una copa como lo afición lo merece", expresó.

En tanto, el portero uruguayo recalcó que lo que ocurrió con Pumas el torneo anterior ya pasó y ahora deben concentrarse en el reciente Clausura 2023.

"Indudablemente no entrar a Liguilla es estar en deuda para la institución, hay que estar dentro y echar culpas al sector defensivo es injusto, más en el futbol moderno donde atacan 11 y defienden 11.

"Poco se habla de lo que pasó porque se aprendió de los errores y se intenta mejorar. Lo que importa es el presente, yo me integro y no me detengo en lo que pasó, sino enfocarnos en el presente y jugar cada partido como si fuera Final. Lo que pasó no se puede hacer nada, sino en lo que está a nuestro alcance", dijo.

