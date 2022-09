Miguel Herrera sobre su próximo partido ante León: 'Esos tres puntos de local serán importantes'

Tigres rompió un racha de cuatro partidos sin victoria tras vencer a Toluca, pero Miguel Herrera tiene como meta instalar a los Felinos de manera directa en la Liguilla.

Por tal motivo, el timonel universitario calificó de clave el partido ante los Esmeraldas de León, pues sabe que culminará el Apertura 2022 con tres partidos como visitante.

"Sí, esos tres puntos de local serán importantes, nos tocan 3 juegos fuera y tendremos que ir por los puntos para meternos entre los 4 primeros, esa es la idea, no salir de esas posiciones", explicó en conferencia de prensa.

Nuestro Director Técnico, @MiguelHerreraDT, habló ante los medios de comunicación previo a nuestro partido de la jornada 14 ante León.#SiempreContigo #EstoEsTigres — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) September 9, 2022

“Tenemos un plantel vasto, cuando ganamos cinco partidos no éramos los mejores del mundo ni ligando cuatro sin ganar eramos los peores, estamos ahí, metidos, empatados con el cuarto y tenemos partidos importantes para meternos de lleno, lo vamos a hacer, tenemos plantel como para pensar que somos un equipo que muchos lo van a ver con mucha dificultad", añadió.

A pesar de existe confianza en el seno regiomontano, Miguel Herrera sabe que León no será una presa fácil, ya que se juega sus últimas cartas en el torneo .

“Ellos buscando sus últimas oportunidades, vendrán por todo, no ha tenido un torneo regular y sumar para ellos será meterse en la zona de repechaje ; pero nosotros vamos con la idea de sumar para meternos de lleno en la clasificación directa, no darles tregua, no menospreciarlos y meternos la trabajo para hacerlo lo mejor posible", concluyó

