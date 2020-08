Tigres: Leo Fernández reconoce que respetar los protocolos sanitarios es complejo

Reconoce que el confinamiento es pesado. Luego de que en la últimas horas Eduardo Vargas, jugador de Tigres, estuvo en el 'ojo del huracán' tras ser captado en un restaurante bar rompiendo el protocolo sanitario establecido por las autoridades de la Liga MX ante la pandemia del Covid-19, Leo Fernández, compañero de vestidor del chileno, admitió que es complejo seguir los lineamientos para evitar contagios de Coronavirus.

En entrevista virtual con los medios, el futbolista charrúa detalló que a pesar de la complejidad de las normas sanitarias, trata de llevar la situación lo mejor posible; sin embargo, prefirió omitir su opinión sobre lo acontecido con Vargas.

"Sobre el tema del cuidado lo estamos tratando de llevar, pero también se llega a un punto en donde es difícil mantenerse en eso del cuidado, tratamos de llevarlo lo mejor posible.

"No me voy a meter en lo de Edu porque él es grande y sabe lo que hace, no soy quien para opinar sobre eso, así que creo que hay seguir manteniéndose en el cuidado y nada más, no queda de otra", externó el elemento de los Felinos.

