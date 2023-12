Fabián Estay sobre Tuca Ferretti: "En el trato humano, es el peor entrenador"

Este miércoles, ya con el Apertura 2023 finalizado, la mesa de Fox Sports Radio debatió sobre lo ocurrido con la polémica entre Raymundo Fulgencio, quien se fue expulsado durante el encuentro de la Gran Final ante América, y Ricardo Ferretti, exentrenador de los Felinos.

Ferretti en Futbol Picante, donde es panelista, insultó al jugador de los Tigres y aseguró que, si por él fuera, ya lo hubiera corrido de la institución regiomontana, algo que hizo eco en algunos de los exjugadores que estuvieron al cargo del mexicobrasileño.

Uno de ellos fue Fabián Estay, exjugador de los Diablos Rojos de Toluca y que estuvo bajo las órdenes de Ricardo Ferretti, Estay contó para Fox Sports Radio que como persona es uno, si no es que el peor entrenador que tuvo el chileno en su carrera.

"EN EL TRATO HUMANO SÍ FUE TUCA (EL PEOR ENTRENADOR)" ¡Se confesó @FABIANESTAY10! Aunque sí lo resaltó como un gran técnico #LUP pic.twitter.com/qIpaltyscg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 20, 2023

"El Tuca me dijo, yo no te traje y conmigo no vas a jugar, y terminé jugando porque la gente me comenzaba a pedir y eso me permitía jugar. En el trato humano el Tuca fue mi peor entrenador, para él es muy importante su once titular y los demás no existen, el Tuca como técnico es un gran técnico, pero como persona…", comentó.

El chileno jugó en Toluca de 1996 a 1999, después de ese periodo jugó en América, Atlante y Santos Laguna antes de decidir volver a 'La Bombonera' en 2004, que fue cuando estuvo a las órdenes del otrora entrenador brasileño.

