Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Montenegro vs Chequia?

El Stadion Pod Goricom de Podgorica será escenario de un choque clave en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Montenegro recibe a la República Checa en un duelo de alta intensidad dentro del Grupo L, donde ambos buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Montenegro llega motivado tras encadenar dos victorias consecutivas como local, con un promedio de dos goles por partido frente a su afición. Sin embargo, enfrente tendrá a una República Checa que lidera el grupo con 9 puntos y que acumula nueve partidos invicta como visitante, aunque con la vulnerabilidad de promediar 2.5 goles encajados fuera de casa.

En el choque previo entre ambos, disputado el 6 de junio, los checos se impusieron 2-0 en casa. Ahora, Montenegro necesita frenar a su rival para evitar que se escape en la cima, mientras que la República Checa buscará consolidarse como favorita al pase directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

¿Cuándo y dónde ver Montenegro vs Chequia?

Fecha: Viernes 5 de septiembre

Hora: 12:45 horas del centro de México

Lugar: Stadion Pod Goricom

Transmisión: Sky Sports

