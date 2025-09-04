Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Ucrania vs Francia?

El enfrentamiento entre ambos abre la lucha por un lugar en el Mundial 2026

REDACCIÓN RÉCORD
4 de Septiembre de 2025
El Estadio Municipal de Breslávia en Polonia es la sede del debut de Ucrania y Francia en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. En un grupo reducido a solo cuatro selecciones, cada punto puede ser decisivo, y este estreno enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas: uno que busca romper décadas de frustraciones y otro que aspira a confirmar su relevancia en Europa.

Ucrania, dirigida por Serhiy Rebrov, afronta el reto de regresar a una Copa del Mundo tras casi 20 años de ausencia. Desde su reconocimiento por la FIFA en 1992, solo ha participado en Alemania 2006, donde alcanzó los Cuartos de Final. Con una nueva generación de futbolistas en ligas europeas, la “Zbirna” quiere convertirse en la sorpresa del grupo y darle una alegría histórica a su afición.

Francia, en cambio, llega como candidata indiscutible. Los de Didier Deschamps buscan asegurar su 17ª clasificación mundialista y la octava consecutiva desde 1998, respaldados por un palmarés de dos títulos (1998 y 2018) y un plantel lleno de estrellas. La última vez que se enfrentaron, en septiembre de 2021, terminaron 1-1, un antecedente que promete un duelo parejo en el arranque de estas eliminatorias.

¿Dónde ver Ucrania vs Francia?

  • Fecha: Viernes 5 de septiembre 

  • Hora: 12:45 horas del centro de México 

  • Lugar: Estadio Municipal de Breslávia

  • Transmisión: Sky Sports

