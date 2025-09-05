Eliminatorias UEFA: ¿Dónde ver Inglaterra vs Andorra?

La Selección de Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, afronta un compromiso que, en la previa, parece inclinarse claramente a su favor. El rival será Andorra, colista del grupo K en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Los ingleses parten como amplios favoritos para sumar tres puntos más y continuar su marcha con puntaje perfecto.

AP

Más allá del rendimiento sólido en la tabla, Inglaterra todavía debe convencer en su faceta ofensiva. Si bien ha ganado todos sus encuentros hasta el momento, no lo ha hecho con la contundencia que se esperaba de una plantilla repleta de figuras de talla internacional. En casa, ante un rival con limitaciones claras, Tuchel tendrá la oportunidad de ajustar piezas y exigirle a sus delanteros un mejor promedio de gol.

Para el conjunto que dirige Koldo Álvarez, la situación es completamente opuesta. Andorra llega a este duelo con cuatro derrotas consecutivas y sin puntos, un panorama que prácticamente la descarta de la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo. A pesar de la ampliación de plazas en el torneo, el equipo pirenaico sigue evidenciando las dificultades propias de un futbol semiprofesional que aún busca progresar en el escenario internacional.

AP

¿Dónde ver Inglaterra vs Andorra?

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Sábado 6 de septiembre Hora: 10:00 horas del centro de México

10:00 horas del centro de México Lugar: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Villa Park, Birmingham, Inglaterra Transmisión: Sky Sports, Izzi

AP