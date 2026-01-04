Fulham vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 20

Los Cottagers reciben a los Reds y buscan aprovechar el momento complicado de los de Arne Slot

David Torrijos Alcántara
4 de Enero de 2026

 

 

 

El Fulham se prepara para un duelo de alta exigencia este domingo cuando reciba al Liverpool en Craven Cottage. Los dirigidos por Marco Silva intentarán aprovechar la falta de contundencia que mostraron los visitantes en su reciente compromiso.

¿Cómo llegan Fulham y Liverpool al duelo?

Los Reds llegan a Londres tras un amargo empate sin goles frente al Leeds United en Anfield. A pesar de mantener una racha positiva durante el mes de diciembre, el equipo de Arne Slot parece haber perdido puntería.

Raúl Jiménez será la pieza clave en el esquema ofensivo del conjunto local para este enfrentamiento. El atacante mexicano mantiene la confianza total de su técnico tras sumar doce titularidades consecutivas en la presente campaña. A sus 34 años de edad, el "Lobo de Tepeji" demuestra una vigencia física importante en Europa.

El delantero azteca vive un proceso de preparación fundamental con la mira puesta en la próxima justa mundialista. Sus cuatro anotaciones en la temporada actual respaldan su jerarquía dentro del vestidor de los Cottagers este invierno.

Virgil van Dijk reconoció públicamente que el equipo atraviesa dificultades para generar jugadas de peligro real en el área. El defensor central admitió que no merecieron la victoria en su último partido por la falta de creatividad ofensiva. Ahora deben enfocarse en ajustar sus líneas para no sufrir ante el despliegue físico del conjunto local.

Arne Slot enfrenta el reto de devolver la confianza a sus delanteros ante la ausencia de figuras clave. La presión sobre el estratega neerlandés aumenta conforme los puntos se escapan ante rivales que parecen accesibles en el papel. El viaje a la capital británica será una prueba de fuego para evaluar el carácter del plantel.

El historial reciente favorece ligeramente a los visitantes, pero el Fulham suele hacerse fuerte ante su público fiel. Las estadísticas muestran un equilibrio en los últimos encuentros disputados entre ambas escuadras dentro de la Premier League.

La expectativa por ver al mexicano enfrentar a uno de los mejores clubes del mundo genera gran interés. Los seguidores del futbol internacional estarán atentos a lo que suceda en el césped de Craven Cottage este fin de semana. 
 

