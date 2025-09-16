Agenda deportiva del martes 16 de septiembre de 2025

Partidos en la MLS y el regreso de la Copa Libertadores, sin embargo, el platillo fuerte es en el viejo continente. La Champions League regresa con varios partidos de gran nivel, además de la incertidumbre que genera cada temporada. A continuación, toda la agenda deportiva del martes 16 de septiembre.

Regresa la Champions League

El mejor torneo a nivel de clubes en Europa está de regreso. La Champions League tendrá sus primeros juegos de la Fase de Liga, con actividad desde las 10:45 am. Pero, el partido más interesante será a las 13:00 pm, cuando el Real Madrid regrese a competir en su torneo favorito.

Listos para la Champions | AP

Partidos de Copa Libertadores

De igual forma, el futbol en este lado del mundo tendrá una gran actividad, con los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. Vélez recibirá a Racing, en un duelo que sacará chispas en Argentina.

La revancha en la MLS

Por su parte, Estados Unidos también tendrá actividad con una revancha de la Final de la Leagues Cup. Inter Miami de Lionel Messi y compañía recibirán al Seattle Sounders, en busca de limar las heridas que les dejó su último encuentro.