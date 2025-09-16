Agenda deportiva del martes 16 de septiembre de 2025

Día lleno de actividad deportiva con el regreso de la Champions League y mucho futbol en el mundo

Agenda deportiva del martes 16 de septiembre de 2025
PSG, el actual Campeón de Champions League | AP
Emiliano Arias Pacheco
16 de Septiembre de 2025

Partidos en la MLS y el regreso de la Copa Libertadores, sin embargo, el platillo fuerte es en el viejo continente. La Champions League regresa con varios partidos de gran nivel, además de la incertidumbre que genera cada temporada. A continuación, toda la agenda deportiva del martes 16 de septiembre.

Regresa la Champions League

El mejor torneo a nivel de clubes en Europa está de regreso. La Champions League tendrá sus primeros juegos de la Fase de Liga, con actividad desde las 10:45 am. Pero, el partido más interesante será a las 13:00 pm, cuando el Real Madrid regrese a competir en su torneo favorito.

Listos para la Champions | AP
Listos para la Champions | AP

Partidos de Copa Libertadores

De igual forma, el futbol en este lado del mundo tendrá una gran actividad, con los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. Vélez recibirá a Racing, en un duelo que sacará chispas en Argentina.

La revancha en la MLS

Por su parte, Estados Unidos también tendrá actividad con una revancha de la Final de la Leagues Cup. Inter Miami de Lionel Messi y compañía recibirán al Seattle Sounders, en busca de limar las heridas que les dejó su último encuentro.

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los favoritos para ganar la Champions League

Internacionales | 15/09/2025

Champions League: ¿Quién es el favorito para ganar de acuerdo con Caliente?
Atlético de Madrid y Liverpool planean hacer homenaje para Diogo Jota en Champions League

Internacionales | 15/09/2025

Atlético de Madrid y Liverpool planean hacer homenaje para Diogo Jota en Champions League
Nueva camiseta para el encuentro de LaLiga

Internacionales | 15/09/2025

Ed Sheeran será el artista en la camiseta del Barça para el Clásico contra el Real Madrid
Te recomendamos
Sheffield United despide al español Rubén Sellés tras mal arranque
Futbol
Champions League

LO ÚLTIMO

 