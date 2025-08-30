Alavés vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 3

La tercera jornada de LaLiga 2025/26 tiene un duelo atractivo en el Estadio Mendizorroza, donde el Alavés recibirá este sábado 30 de agosto al Atlético de Madrid. El encuentro llega en un momento crucial para ambos: los locales quieren confirmar su buen arranque, mientras que los de Diego Simeone necesitan reaccionar tras un inicio irregular que los mantiene sin victorias.

El conjunto vitoriano comenzó la temporada con pie derecho al derrotar al Levante en su debut, aunque en la segunda fecha no pudo sumar tras caer por la mínima diferencia ante el Betis en Sevilla. Aun así, los dirigidos por Luis García Plaza se aferran a su fortaleza en casa, donde encadenan cinco partidos oficiales sin perder. Con esa racha, el Alavés pretende apoyarse en su afición para sorprender a un rival de jerarquía.

Por su parte, el Atlético de Madrid vive un inicio inesperadamente gris. Tras ser tercero en la pasada edición de LaLiga, los colchoneros comenzaron esta campaña con una derrota frente al Espanyol y un empate 1-1 contra el Elche, ambos en condición de visitante. El equipo de Simeone necesita con urgencia un triunfo que devuelva confianza y marque el punto de partida para volver a pelear en la parte alta de la clasificación. La falta de contundencia en ataque y ciertos descuidos defensivos han sido las principales críticas hacia el equipo madrileño en este arranque.

El historial reciente también promete un duelo cerrado. El último enfrentamiento entre ambos se disputó el pasado 3 de mayo en este mismo escenario y terminó sin goles.

