Francia vs Islandia EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

En el Parque de los Príncipes, Francia recibe a Islandia por la segunda jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El escenario parisino se prepara para albergar un partido que mide no solo jerarquías, sino también aspiraciones: de un lado, la potencia consolidada de los Bleus; del otro, la ilusión nórdica de seguir sorprendiendo en el arranque clasificatorio.

Para Francia, actual subcampeona del mundo, este encuentro es la oportunidad perfecta para consolidar la confianza adquirida tras el debut exitoso ante Ucrania. En ese 2-0 inicial, los dirigidos por Didier Deschamps mostraron un futbol controlado, con un Kylian Mbappé desequilibrante y un Michael Olise que empieza a reclamar protagonismo en la ofensiva. Ahora, con el respaldo de su afición, Les Bleus buscarán sumar nuevamente de a tres para allanar un camino que, en teoría, no debería presentar sobresaltos en la fase de grupos.

Islandia, en cambio, viaja a París con la moral en alto tras un arranque de ensueño: la goleada 5-0 sobre Azerbaiyán en Reikiavik fue un mensaje claro de que no piensa ser un invitado más. Bajo la dirección de Arnar Gunnlaugsson, los islandeses combinaron presión alta, intensidad y contundencia, con un Albert Guðmundsson en estado de gracia. No obstante, el reto será mucho más exigente contra Francia, que domina el escenario europeo y rara vez concede ventajas en casa.

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se remonta a octubre de 2019, cuando Francia se impuso 1-0 en Reikiavik gracias a un penal de Olivier Giroud. Seis años después, la historia vuelve a cruzarlos, aunque en un contexto diferente: Francia busca reafirmar su favoritismo sin dar lugar a dudas, mientras Islandia pretende escribir un capítulo épico en la capital francesa.