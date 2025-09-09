Noruega vs Moldavia EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

La clasificación rumbo al Mundial 2026 en Europa tiene un líder inesperado que pisa fuerte: Noruega. Con Erling Haaland como estandarte, la selección nórdica volvió a dar un golpe de autoridad al superar a Finlandia, un triunfo que la mantiene en la cima del Grupo I con puntaje ideal. Son ya cuatro victorias en cuatro partidos, trece goles a favor y apenas dos en contra, una racha que alimenta la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de más de 25 años de ausencia.

El siguiente desafío es este día, cuando los dirigidos por Ståle Solbakken reciben a Moldavia en Oslo. El contexto parece más que favorable: los moldavos llegan como colistas sin haber sumado un solo punto, lo que sobre el papel los convierte en presa accesible para una Noruega que quiere dejar prácticamente sellado su boleto. Una nueva victoria, combinada con otros resultados, podría dejar al equipo a las puertas de una clasificación casi perfecta, un escenario soñado para una generación que busca dejar huella.

El presente noruego tiene nombre propio: Erling Haaland. El delantero del Manchester City se ha convertido en símbolo de esperanza para un país que ansía volver a brillar en el mayor escaparate del futbol. La contundencia de sus goles y su capacidad para arrastrar defensas han sido claves en la marcha impecable de la selección. Incluso un incidente reciente, en el que sufrió un golpe en el rostro al abrirse de forma inesperada la puerta del equipaje del autobús del equipo, no lo apartará del césped. Con tres puntos de sutura en el labio, Haaland estará disponible para enfrentar a Moldavia.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que Noruega ha construido un equipo equilibrado, donde la solidez defensiva complementa la voracidad ofensiva liderada por su estrella. El camino todavía es largo, pero la ilusión crece partido a partido. El país nórdico empieza a saborear lo que hace no mucho parecía un sueño lejano: volver a un Mundial y hacerlo con una figura mundial como bandera. El martes en Oslo podría ser otro paso decisivo en esa travesía hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026.