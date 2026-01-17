Nottingham Forest vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 22

Arsenal y Nottingham Forest protagonizan uno de los cruces más atractivos de la jornada 22 de la Premier League 2025/26, con realidades muy distintas pero un mismo objetivo inmediato: sumar. Desde el primer párrafo, los focos apuntan a un líder sólido que no suelta la cima y a un local urgido de regularidad en The City Ground.

El conjunto londinense se mantiene en lo más alto tras 21 fechas, con 49 puntos que sostienen un sueño cada vez más tangible. Su campaña ha sido consistente, pero el margen de error comienza a estrecharse en un torneo donde cualquier tropiezo puede cambiar el guion en pocas semanas.

Del otro lado aparece un Nottingham Forest golpeado en lo anímico, aunque con señales recientes de reacción. La eliminación en la FA Cup dejó secuelas, pero la victoria liguera frente al West Ham devolvió algo de oxígeno a un equipo que navega cerca de la zona peligrosa.

El contexto del partido mezcla presión y ambición. Arsenal sabe que debe mantener el ritmo para no complicarse, mientras que Forest entiende que hacerse fuerte en casa puede ser clave para cambiar su narrativa en la segunda mitad de la temporada.

Liderazgo, mercado y antecedentes recientes

Los Gunners llegan al compromiso tras una intensa seguidilla. En la FA Cup lograron una remontada memorable ante Portsmouth con triplete de Gabriel Martinelli, mientras que entre semana igualaron sin goles ante Liverpool en liga y disputaron la Ida de las Semifinales de la Carabao Cup frente al Chelsea.

El historial reciente favorece claramente al Arsenal, que ganó los últimos cuatro cruces oficiales salvo un empate. El antecedente inmediato fue un contundente 3-0, con doblete de Martín Zubimendi y gol de Viktor Gyökeres, reflejando la superioridad que ha mostrado en este duelo.