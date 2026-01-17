Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, confirma oferta por Germán Berterame

La noticia de la oferta del Inter Miami por Germán Berterame sorprendió a todos, en especial a la afición regiomontana. Jorge Mas, copropietario de Las Garzas, confirmó el interés del equipo de Lionel Messi por el naturalizado mexicano, además de que aseguró que es un jugador necesario para la plantilla.

"Sé que se confirmó esta mañana que hay una oferta de Inter Miami. Hay una oferta de Inter Miami para Germán Berterame. Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas, pero una vez más, digo, nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinaria, a darle herramientas a Mascherano para poder atacar técnicamente como él piense en una alineación que pueda ser fuerte. Y ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de la plantilla de Inter Miami", comentó Mas.

Los pesos pesados en Inter Miami | MEXSPORT

Además, el empresario oriundo de Florida declaró que gran parte de su decisión fue por la eliminación del Inter Miami en la Concachampions ante Rayados de Monterrey hace unos años. Berterame anotó un gol en el encuentro de Vuelta, que liquidó las aspiraciones de Las Garzas.

"Germán Berterame es un gran jugador. Obviamente, tuvimos que estar del lado de no poder ganarle a Monterrey en la Concacaf Champions el año antepasado. Es un gran jugador. Nosotros aspiramos a tener una gran plantilla", sentenció Jorge Mas ante los medios.

Germán Berterame | MEXSPORT

¿Cómo fue el último partido de Germán Berterame con Rayados de Monterrey?

Aunque la salida aún no es oficial, las especulaciones sobre sus últimos momentos como jugador de La Pandilla comenzaron a crecer en las últimas horas. Berterame fue titular en el encuentro ante Mazatlán, además de que anotó un gran gol a pase del galo, Anthony Martial.

El jugador salió al minuto 68', mientras que el joven Joaquín Moxica lo sustituyó. Berterame ahora piensa en la Selección Mexicana, pues fue de los elegidos por parte de Javier Aguirre para formar parte de los próximos dos partidos del Tricolor ante Panamá y Bolivia.

¿De cuánto es la oferta por Berterame?

Pese a que la oferta no ha salido a la luz, se comenzó a especular que será de aproximadamente 15 millones de dólares, para cubrir la cláusula de rescisión del naturalizado mexicano.

Germán Berterame | MEXSPORT