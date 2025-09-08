Panamá vs Guatemala EN VIVO Eliminatorias Concacaf Mundial 2026 J2

Las Eliminatorias Mundialistas en la zona de Concacaf escriben un nuevo capítulo, con Panamá recibiendo a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández. Se trata de un choque de alta tensión, donde ambos equipos llegan con cuentas pendientes y la obligación de sumar puntos que los mantengan con vida en la carrera hacia la Copa del Mundo de 2026. Más que un simple partido, es un examen de carácter para dos selecciones que saben que el margen de error es mínimo.

El conjunto canalero, dirigido por Thomas Christiansen, no logró arrancar con la fuerza esperada en el Grupo A. Su debut terminó con un empate sin goles ante Surinam, un resultado que dejó a la afición con un sabor amargo al considerar el potencial ofensivo de figuras como José Fajardo y Édgar Bárcenas. Ahora, en casa y ante su gente, Panamá tiene la oportunidad perfecta de sacudirse la presión y celebrar sus primeros tres puntos de la fase clasificatoria. La consigna es clara: ganar o empezar a rezagarse en un grupo cada vez más disputado.

Guatemala, por su parte, llega a territorio panameño con una mochila cargada de urgencias. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena cayeron en casa 1-0 frente a El Salvador en su presentación, resultado que dejó preocupaciones en torno a la efectividad ofensiva y la capacidad de reacción del equipo chapín. La ilusión de ver por primera vez a Guatemala en un Mundial sigue viva, pero los aficionados saben que cualquier traspié podría costar muy caro. El reto será encontrar equilibrio entre la necesidad de arriesgar y la obligación de defenderse bien en un estadio siempre complicado.

El Estadio Rommel Fernández se viste de rojo y azul en una jornada que promete emociones. Con dos selecciones urgidas de puntos, cada jugada es una final anticipada y cada error puede marcar la diferencia.