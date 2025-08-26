Partidos de hoy 27 de agosto de 2025

La acción internacional no termina. La Champions League está por definir a los equipos que disputarán la Fase Liguera el próximo mes, mientras que la Leagues Cup define a sus dos finalistas. Además, las copas nacionales europeas inician temporada, todo esto y más en la agenda de este miércoles 27 de agosto del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Leagues Cup define su torneo

Tras una semana de espera, la Leagues Cup regresa, ahora con sus últimos dos partidos antes de la Gran Final. Inter Miami de Lionel Messi '& friends' buscará acceder a su segunda final del torneo ya con el formato extendido, mientras que Orlando City buscará evitarlo en punto de las 18:30 horas. En la otra Semifinal, Galaxy y Seattle se medirán terminando el partido en Florida.

Se define la Final | X @LeaguesCup

Champions Leagues muy mexicana

La Champions League también tendrá actividad y con cinco partidos este miércoles se definirán los equipos que disputarán la Fase de Liga el próximo mes. Estos partidos contarán con la presencia mexicana pues, Rodrigo Huescas y el Copenhagen buscarán su paso ante Basilea tras empatara unos en la Ida.

Además, el Fenerbahce que a penas esta semana firmó a Edson Álvarez, se medirá al Benfica por el pase. Cabe destacar que, el futbolista mexicano no verá actividad, pero estará apoyando a su nuevo equipo desde las gradas.

Habrá actividad mexicana | MEXSPORT

Copas nacionales

Finalmente, este miércoles también tendremos actividad en las copas nacionales de europa. Bayern Munich buscará iniciar su camino rumbo a su primer titulo de Copa Alemania en cinco años ante SV Wehen Wiesbaden. Por su parte, Manchester United se medirá ante el Grimsby Town F.C. equipo de cuarta división en la Carabao Cup.

Los partidos a seguir de de hoy:

