Serbia vs Inglaterra EN VIVO Eliminatorias UEFA Mundial 2026

En el Rajko Mitić Stadium de Belgrado, Serbia recibe a Inglaterra en un choque decisivo por el Grupo K de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Los anfitriones buscan hacer valer la localía y encender su recuperación tras un inicio titubeante, mientras los ingleses, líderes invictos del grupo, llegan con la presión de mantener su marcha perfecta y consolidar su favoritismo.

Para Inglaterra, el duelo representa más que una prueba futbolística: es una oportunidad para demostrar que su dominio no es circunstancial. Bajo la conducción de Thomas Tuchel, los Three Lions cuentan con cuatro triunfos en igual número de partidos, sin conceder goles. Sin embargo, su victoria reciente ante Andorra fue criticada por falta de claridad ofensiva, una advertencia de que la consigna en Belgrado será elevar el nivel pese al entorno hostil.

Serbia, por su parte, confía en el regreso de figuras como Aleksandar Mitrović y Dušan Vlahović para equilibrar la contienda. El enfrentamiento llega cargado de simbolismo: será la primera visita de Inglaterra al país como nación independiente, y su primer partido allí desde 1987, cuando vencieron a Yugoslavia 4-1. Además, el estadio estará parcialmente cerrado por sanciones de FIFA ofrecidas a incidentes anteriores, aunque el ambiente eléctrico seguirá siendo un desafío importante.

Thomas Tuchel ha advertido sobre el impacto físico y emocional del duelo, con un pasillo de 240 metros custodiado por policías, que el capitán Harry Kane describió como “una milla interminable”. La directiva de la FA ya ha preparado al equipo para eventuales abusos racistas desde las gradas, mientras Mitrovic, como goleador histórico de su selección, simboliza la capacidad ofensiva serbia. El partido promete tensión, urgencias y una pulseada entre experiencia inglesa y ambición balcánica.