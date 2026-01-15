Sergio Ramos llega a Sevilla para buscar la compra del equipo hispalense

Sergio Ramos dejó hace unas semanas Rayados de Monterrey y se convirtió en un agente libre y, aunque aún no oficializa la llegada de un equipo, ya se encuentra en España para cumplir un reto personal. El histórico exdefensa del Real Madrid llegó a Sevilla en la búsqueda de reunirse con los inversionistas del club hispalense para negociar una futura compra del equipo.

El canterano del club sevillano llegó a la ciudad junto a Julio Senn, su abogado, para negociar la compra. El todavía jugador profesional buscará regresar al equipo blanquirrojo a sus grandes glorias, pues la época reciente del conjunto no es la mejor.

Ramos en Sevilla | AP

¿En cuánto busca comprar Sergio Ramos el Sevilla?

Sergio Ramos se reunirá con los dueños del equipo y diferentes accionistas, con una oferta inicial de 400 millones de euros y la actual deuda del club. Alberto Pérez Solano, secretario general del Sevilla, es uno de los principales actores para acelerar la venta del club, que podría ser para el canterano blanquirrojo o una empresa transnacional estadounidense.

¿Cómo fue la carrera de Sergio Ramos en Sevilla?

Aunque su debut y corazón fue desde un inicio blanquirrojo, su paso por Sevilla fue efímero. Sergio Ramos debutó en un principio como lateral, pero con el paso del tiempo fue cambiando hasta llegar a la central, lugar donde se convirtió en uno de los mejores en su posición. Después de sus grandes éxitos, el defensor regresó al club, antes de venir a México.

Ramos en Sevilla | AP

En las dos etapas de Sergio Ramos en el equipo hispalense, el jugador estuvo en 87 partidos, en los cuales anotó 10 goles y dio una asistencia. Además de que recibió una tarjeta roja, una característica a lo largo de su carrera.

¿Fue lo último de Sergio Ramos como futbolista?

Sergio Ramos jugó su último partido hace un mes, ante el actual Campeón del futbol mexicano. Rayados fue eliminado en Semifinales ante Toluca, mismo partido en que el defensor anotó un gol de penalti.

Tras el partido, Sergio Ramos anunció su salida del equipo regiomontano después de un año, dejando su futuro en el aire. Por si fuera poco, se llegó a especular a un regreso al balompié europeo, pero nada se ha confirmado de momento.

Ramos en Sevilla | AP