Tras hallazgo de sus restos, confirman fallecimiento de exfutbolista español por naufragio en Indonesia

Luto en el futbol español tras confirmarse el hallazgo de los restos sin vida del exjugador Fernando Martín. El también exentrenador de Valencia femenino B estaba de vacaciones con su familia en Indonesia, donde la embarcación en la que viajaban sufrió un naufragio.

Con el hallazgo e identificación de sus cuerpo, son dos las víctimas mortales encontradas hasta ahora. Mientras que hay dos sobrevivientes, Andrea Ortuño -esposa de Fernando- y una de sus hijas, y dos menores todavía siguen desaparecidos, por lo que la búsqueda se extenderá hasta el próximo miércoles.

¿Cuándo ocurrió el naufragio en Indonesia?

Fue el pasado viernes 26 de diciembre que la KM Putri Sakinah, una embarcación turística de madera en la cual viajaba la familia, naufragó mientras navegaba entre la isla de Komodo y Padar. Esta zona es frecuentada por turistas en el archipiélago de Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo.

Además de la familia, en la embarcación estaban cuatro tripulantes y un guía turístico | AP

En total, once personas se encontraban a bordo, de las cuales fueron rescatadas siete: cuatro tripulantes, el guía turístico, Andrea Ortuño y su hija mayor, Mar, quien ya se encuentra en España, según la prensa local. Mientras que de los otros cuatro se confirmó su fallecimiento y comenzó la búsqueda de sus restos.

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales", escribió en un comunicado el Valencia.

"Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF", añadió el texto. Además, clubes como Real Madrid se sumaron a la pena y enviaron sus condolencias.

Las autoridades ya encontraron a dos de las víctimas | AP

Lo que se sabe de las causas del incidente

Según agencias internaciones, el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, apuntó que la causa de naufragio fueron "olas inusuales e impredecibles". Además, manejó la hipótesis de una falla del motor, pues de los 189 botes que estaban en el agua, la embarcación en la cual viajaba la familia española fue la única en envió aviso de emergencia.

“La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió”, detalló Stephanus Risdiganto y afirmó que la marea alcanzó unos 2.5 metros por encima del nivel del mar y duró unos dos minutos. Se cree que Fernando Martín y los menores desaparecidos quedaron atrapados en la embarcación y por ello no sobrevivieron.

El pasado lunes 29 de diciembre, fue encontrado el cuerpo de la hija menor, de 12 años, y este domingo que se encontró el cuerpo de Fernando, en aguas tranquilas frente a la isla de Rinca, a unos 2 kilómetros del lugar donde se hundió la embarcación. La búsqueda de los otros dos pequeños, de nueve y diez años, se extenderá hasta el próximo miércoles.