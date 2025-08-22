Serie A: ¿Cuándo y dónde ver a Santiago Giménez en el Milan vs Cremonese?

Milan comenzará su temporada en la Serie A ante Cremonese, luego de una complicada campaña en la que quedaron fuera de competencias europeas. El equipo de Santiago Giménez iniciará su camino desde San Siro.

AP

El conjunto Rossonero concluyó su pretemporada ante Perth Glory con una victoria de 9 a 0. En el último encuentro disputado, Milan le ganó 2 a 0 a Bari en la primera ronda de la Coppa Italia.

Con los nuevos fichajes, de los cuales destaca Luka Modric, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri buscará conquistar éxitos a lo largo de la temporada, misma que será de suma importancia para Santiago Giménez para ganarse su puesto como titular.

AP

¿Dónde ver Milan vs Cremonese de la Serie A?

Fecha: Sábado 23 de agosto

Sábado 23 de agosto Hora: 12:45 horas del centro de México

12:45 horas del centro de México Lugar: San Siro, Milán

San Siro, Milán Transmisión: ESPN, Disney+

AP

También te puede interesar: Estados Unidos será riguroso en la aprobación de visas para el Mundial 2026