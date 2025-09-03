¡Masacre en Panamá! América vence 0-9 al Chorrillo en la CONCACAF W Champions Cup

Desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, las Águilas del América salieron con todo y golearon en calidad de visitante a un novato equipo del Chorrillo de Panamá, para así conseguir su primera victoria de la W Champions Cup.

Irene Guerrero en América I MEXSPORT

La aplanadora de Villacampa

Desde el arranque del juego, la experiencia y calidad del equipo mexicano se vio reflejado en el terreno de juego, mismo que se reflejó en el marcador apenas al minuto 14 a través de los botines de Kiana Palacios, tras un taquito de parte de Scarlett Camberos.

La mala defensa y poca experiencia ante este tipo de rivales por parte del Chorrillo, fue factor para que al minuto 28 entrara el segundo de la noche por parte de Bruna Milamala, quien 10 minutos después marcó su doblete tras un gran disparo dentro del área.

Lo trágico llegó solo un minuto después, cuando en una recuperación luego del saque de medio campo, Monse Saldívar logró entrar al área y poner el cuarto gol de la noche, gracias a un gran pase entre líneas de Alvarado. Dos minutos antes de terminar el primer tiempo, Irene Guerrero solitaria un disparo perfecto y así cerrar los primeros 45 minutos con un marcador de 0-5.

Jornada 2 de la W Champions Cup I MEXSPORT

Segundo tiempo de exhibición

La dosis fue repetida por parte de las Águilas, reanudando la fiesta al minuto 55 cuando una vez más Irene se hizo presente en el marcador para poner el 0-6. Al 68 y ya con los ánimos de las Panameñas por los suelos, una falta fuera del área daría la oportunidades a Irene Guerrero de convertir su primer Hat-Trick con el América, el cual finalmente se concretó tras una mala atajada de la portera, Lozano Patiño.

Victoria de América Femenil vs Chorrillo de Panamá I MEXSPORT

Los últimos clavos del ataúd llegaron de parte de Scarlett Camberos y Kiana Palacios, quienes tras recibir un par de diagonales dentro del área, concretaron ambas su disparo y así cerraron la máxima goleada del torneo actual, un abrupto 0-9.