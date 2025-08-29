"El antiamericanismo nos quiere opacar": Ramón Juárez sobre polémica vs Atlas

En el Atlas vs América se generó una fuerte polémica por las decisiones arbitrales, las cuales beneficiaron a las Águilas para llevarse el triunfo en el Estadio Jalisco. La reacción de la afición fue negativa y llena de críticas al trabajo de los silbantes.

¿Qué dijo Ramón Juárez de la polémica vs Atlas?

Ante ello, el defensor del América, Ramón Juárez señaló que los aficionados de otros equipos siempre intentan opacar el trabajo que él y sus compañeros hacen para sacar los resultados, especialmente ante el conjunto Rojinegro.

"Todo el antiamericanismo trata de ensuciar la imagen del gran partido que hicimos. Muchas veces lo veo cuando sus propios equipos no dan los resultados que ellos esperan, tratan de ir sobre nosotros y tratan de opacarnos", dijo Juárez.

La polémica se generó en principio por los penaltis señalados a su favor, además de otras decisiones que dejaron decepcionados a los aficionados, no solo de Atlas, sino que de otros equipos de la Liga MX.

Con las críticas encendidas en redes sociales y en la tribuna, el arbitraje vuelve a colocarse en el centro del debate de la Liga MX, mientras América continúa su camino en el Apertura 2025 y sus futbolistas aseguran que el desempeño dentro de la cancha debe pesar más que las opiniones externas.

