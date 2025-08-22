Querétaro vs Atlético San Luis EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 6

Las acciones de la Jornada 6 de la Liga MX, regresan. Desde el Estadio Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro darán inicio al fin de semana futbolístico cuándo reciban al Atlético de San Luis.

El equipo blanco vuelve a recibir en casa, esto tras ser local la semana pasada en el partidazo de Jornada 5 ante los Rojinegros del Atlas. Por su parte, San Luis también repite visita, ya que ellos visitaron al Puebla el pasado viernes, saliendo victoriosos.

Ambos equipos están necesitados de puntos, sin embargo, el Querétaro llegó como último lugar de la tabla, lo cual lo pone con mayor urgencia que su similar de San Luis, los cuales desfilan en la novena posición de la Liga MX.

