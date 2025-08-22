Xolos vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 6

El equipo de Milito busca salir del mal momento
La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX comienza este viernes y uno de los partidos más destacados es el compromiso entre Xolos de Tijuana y Chivas. El equipo de Gabriel Milito atraviesa una "crisis" de resultados, por lo que tienen la urgencia de sumar ante los fronterizos. 

Los fronterizos llegan a este compromiso tras quitarle el invicto a Pachuca como visitante en el Estadio Hidalgo. Los dirigidos por Sebastian Abreu se impusieron 0-2 con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda. Con eso, Tijuana sumó su tercer partido sin derrota en el Apertura 2025 y marcha en el séptimo puesto de la tabla.

En cuanto al Rebaño, en la Jornada 5 cayó de forma inesperada en casa ante FC Juárez; fue su segunda derrota consecutiva, por lo que el equipo de Gabriel Milito suma solo tres puntos de 12 disputados. Esta situación tiene a los rojiblancos en el fondo de la tabla, apenas por delante de Puebla y Gallos Blancos de Querétaro. 

Notas Relacionadas

 