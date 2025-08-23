Se reanudaron las acciones del Apertura 2025 de la Liga MX, ahora es turno de los Rayados de Monterrey y los Rayos del Necaxa de verse las caras en el Gigante de acero por el duelo correspondiente a la Jornada 6.

‘Son juegos difíciles’

Previo al duelo contra Necaxa, Lucas Ocampos, mediocampista de Monterrey, confesó durante una entrevista al llegar al estadio, que será un partido difícil por el rival que es, sin embargo, el futbolista aseguró que el equipo quiere seguir sumando de a tres puntos y sacar el resultado con su gente.

“Queremos seguir por ese camino, jugar en casa siempre es importante, con nuestra gente, así que esperemos que podamos sacar un buen resultado y seguir de esta manera”, comentó el jugador de Rayados.

“Todos los partidos son complicados, ya nadie gana con su camiseta ni jugando en casa, son partidos difíciles, el último partido que tuvimos en casa así lo fue. Nada con la responsabilidad y compromiso que requiere este partido, esperemos que lo saquemos adelante y seguir dándole alegría a la gente que viene a llenar todos los partidos que jugamos”, concluyó Ocampos.

Lucas Ocampos y los Rayados de Monterrey reciben a Necaxa en el Estadio BBVA, en busca de su cuarta victoria de manera consecutiva, luego de derrotar a los Cañoneros de Mazatlán, de igual manera, en calidad de locales.

