Pachuca anuncia alianza estratégica con club internacional, con el cual tendrá un amistoso

Monterey Bay FC y Pachuca anunciaron esta semana una nueva alianza estratégica enfocada en el desarrollo de jugadores y el fortalecimiento de procesos de visoría en México y Estados Unidos. El acuerdo contempla oportunidades deportivas y formativas para futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos de ambas instituciones.

Como parte de esta colaboración, se confirmó la realización de un partido amistoso internacional. programado para el 28 de febrero de 2026 en el Cardinale Stadium, en Seaside, California. El encuentro marcará el inicio público de la alianza entre ambos clubes.

Una alianza importante entre clubes

Oliver Wyss, presidente y director de futbol de Monterey Bay FC, compartió el orgullo de sumarse a un equipo como Pachuca, "una institución reconocida mundialmente por su excelencia en el desarrollo de jugadores”. Añadió que se trata de una asociación que ofrecerá a la comunidad "un proyecto que combina entrenamiento de clase mundial con oportunidades locales”.

El desarrollo de jugadores es la prioridad del acuerdo

Wyss añadió que el intercambio de metodologías ayudará a elevar el nivel técnico del club y a generar una visión de largo plazo. “Colaborar y aprender de las formas innovadoras de Pachuca mejorará el aspecto técnico de nuestro club y nos preparará para un éxito a largo plazo tanto en la cancha como en el mercado global de transferencias”, señaló.

¿Qué harán Pachuca y Monterey Bay FC como parte de su alianza?

Dentro de la alianza, Monterey Bay FC y Pachuca trabajarán de manera conjunta para identificar y desarrollar talento joven, con especial atención en los jugadores mexicoamericanos. El objetivo es crear un camino claro hacia el profesionalismo mediante eventos de visoría y programas de formación que aplicarán la metodología de Grupo Pachuca.

“Esta alianza representa un paso decisivo para acercar el modelo de formación de Pachuca a California”, afirmó Humberto Gándara Muñoz, director internacional de Grupo Pachuca. “Buscamos crear oportunidades reales para los jóvenes talentos de la región y consolidar un puente deportivo y académico entre México y Estados Unidos”.

El acuerdo se enfocará en la formación de jugadores | IMAGO 7

El acuerdo también permitirá que jugadores de Monterey Bay FC entrenen en las instalaciones de alto rendimiento de Pachuca, mientras que futbolistas y entrenadores del club hidalguense podrán adquirir experiencia dentro del USL Championship. Además, la alianza ofrece a Pachuca mayor exposición en el mercado estadounidense y un vínculo directo con la comunidad.

Las entradas para el partido amistoso entre Monterey Bay FC y C.F. Pachuca Select saldrán a la venta próximamente. El encuentro se realizará en colaboración con Telemundo 23 KMUV y será a beneficio del Salinas Regional Soccer Complex. El resto del calendario de pretemporada 2026 de Monterey Bay FC se dará a conocer en los próximos días.