Clausura 2026: los jóvenes que debutaron en la Liga MX durante las primeras jornadas

Durante el arranque del Clausura 2026 se registraron varios debuts de jugadores jóvenes en la Liga MX, quienes tuvieron la oportunidad de sumar sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano. Estas apariciones se concentraron en las Jornadas 1 y 2 del certamen, mientras que la tercera fecha no presentó estrenos oficiales.

En la Fecha 1, Pachuca dio paso a Cristóbal Hernández, delantero de 18 años, en el encuentro disputado ante Chivas. El atacante ingresó de cambio al minuto 67, en un duelo correspondiente al inicio del torneo, lo que representó su primera participación formal en un partido de liga con el primer equipo hidalguense.

Con este debut, los Tuzos volvieron a sus bases, las cuales olvidaron el torneo anterior. Cabe recordar que en el pasado Apertura 2025, con Jaime Lozano en el banquillo, Pachuca no tuvo ningún debut, algo que no había ocurrido en los últimos 16 años. Por lo tanto, en este torneo ya superaron su marca del semestre recién terminado.

Para la Jornada 2, Mazatlán sumó un debut más a la lista con Jaime Estrada, delantero de 18 años, quien tuvo actividad en el encuentro frente a Puebla. Estrada ingresó al terreno de juego al minuto 79, lo que le permitió disputar los minutos finales del compromiso y registrar oficialmente su primera aparición en la Liga MX.

En ese mismo fin de semana, Santos Laguna presentó a Kevin Picón, defensor de 21 años, durante el partido ante Toluca. Picón apareció en el once inicial y disputó el primer tiempo del encuentro, antes de ser sustituido al inicio de la parte complementaria, con lo que completó su debut como titular en Primera División.

Kevin Picón debutó con Santos | MEXSPORT

En ese mismo encuentro, Toluca también reportó un estreno en la jornada 2 con Francisco Pumpido, mediocampista de 21 años, quien inició el compromiso frente a Santos. El jugador tuvo participación durante los primeros 45 minutos del partido, en lo que representó su primer registro oficial en la Liga MX con el conjunto escarlata.

Ya en la Jornada 3 del torneo no se registraron debuts de nuevos jugadores en la Liga MX. De esta manera, el balance de estrenos durante las primeras tres jornadas del Clausura 2026 quedó conformado por cuatro futbolistas, quienes comenzaron su trayectoria en el máximo circuito del futbol mexicano en el arranque del certamen.