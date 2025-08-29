Puebla vs Monterrey EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 7

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX depara el duelo entre Puebla y Monterrey, un choque de contrastes que se disputa en el Estadio Cuauhtémoc. Mientras los Camoteros luchan por salir del fondo de la tabla, los Rayados llegan como líderes indiscutibles y con una racha que los coloca como el rival a vencer en el campeonato.

El conjunto poblano vive un arranque complicado. Con apenas una victoria y un empate, además de cuatro derrotas, el equipo dirigido por Hernán Cristante apenas suma cuatro unidades que lo mantienen en el último lugar de la clasificación. El empate sin goles frente a Pumas en la jornada anterior dio un respiro, pero no fue suficiente para revertir los números negativos que arrastran: 14 goles en contra y solo 4 a favor, cifras que reflejan las carencias en defensa y la falta de contundencia ofensiva.

Los Camoteros comparten puntaje con Querétaro y Chivas, pero su diferencia de goles los condena al sótano general. La goleada sufrida ante Tigres en la fecha 4 sigue pesando en sus estadísticas, y ahora deben afrontar uno de los compromisos más exigentes del calendario, frente a un Monterrey que llega con paso firme y confianza plena.

Del lado regiomontano, el panorama es totalmente opuesto. Los Rayados suman cinco victorias consecutivas, la última con un contundente 3-0 sobre Necaxa en el Gigante de Acero. Con 15 puntos acumulados, se ubican en la cima de la tabla general, dejando claro que su única mancha en el torneo fue la derrota inicial contra Pachuca. Su solidez defensiva y la variedad de recursos en ataque los convierten en serios aspirantes al título.

