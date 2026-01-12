"Caicedo tiene calidad": Eduardo Sancho tras los abucheos al colombiano

José Caicedo fue uno de los jugadores más señalados tras el empate de Pumas ante Querétaro, luego de cometer un error que derivó en el gol de los Gallos Blancos. La jugada generó una ola de críticas hacia el mediocampista colombiano por parte de la afición universitaria.

Sin embargo, desde la directiva de Pumas salieron en defensa del futbolista. Eduardo Sancho, vicepresidente deportivo del club, aseguró que Caicedo cuenta con calidad y respaldo interno, además de destacar que no es una situación nueva para el jugador.

José Caicedo | MEXSPORT

Pumas respalda a José Caicedo tras las críticas

En declaraciones para FOX, Sancho explicó que el señalamiento hacia Caicedo viene desde el torneo anterior y que el jugador ha sabido manejar la presión. "Sabemos que tiene calidad, es un jugador que Efraín Juárez tiene muy bien visto, es muy buen chavo y no se mete en polémicas", afirmó el directivo.

El vicepresidente deportivo reconoció que el colombiano ha cometido errores, pero pidió comprensión hacia el proceso del futbolista. "Entiendo que la gente esté molesta, pero todo se va a cambiar con buenas actuaciones y resultados, y él también está consciente de eso", agregó.

Afición casada | IMAGO7

¿Fue solo de Caicedo el error en el gol de Querétaro?

Sancho también fue claro al señalar que la jugada que terminó en el gol rival no fue responsabilidad exclusiva de Caicedo. "Me queda claro que se equivocó, pero no fue el único que se equivocó en esa acción; es una labor de equipo", puntualizó.

El directivo explicó que, aunque Caicedo pierde el balón en media cancha, la jugada pudo haberse corregido antes de llegar al área. "A lo mejor podíamos haberla rescatado antes, pero eso será trabajo de ir mejorando para que no quede evidenciada una sola persona", señaló.

Desde el interior del club universitario confían en que el mediocampista colombiano pueda revertir las críticas con rendimiento en la cancha, respaldado por el cuerpo técnico y la directiva.

José Caicedo | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.