Jordan Carrillo revela ilusión por jugar en Pumas: "Es una gran oportunidad en un equipo grande"

El nuevo futbolista de Pumas ya está en la capital mexicana. Aunque el cuadro universitario no ha hecho oficial su contratación, la llegada de Jordan Carrillo es inminente. Incluso, el delantero mexicano ya dio sus primeras palabras como futbolista del equipo.

El exjugador de Santos Laguna fue abordado por los medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde reveló sus primeras palabras como nuevo jugador felino. Para el mexicano, esta nueva etapa representa una gran oportunidad pues destacó la importancia de Pumas en el futbol mexicano.

Deja a Santos | IMAGO7

"Pumas es muy grande"

El jugador de 24 años destacó la importancia de Pumas en la Liga MX, asegurando que esto hace que el fichaje sea un 'paso muy grande' en su corta carrera. Ahora, buscará ayudar al equipo a conseguir mejores resultados en el Clausura 2026.

"Es un proyecto muy bonito, es un paso muy grande en mi carrera y nada más que Pumas es un equipo muy grande y es una oportunidad muy bonita... yo vengo a sumar, vengo a demostrar lo que tengo y a que me vaya bien y que le vaya bien al equipo", reveló el jugador en su llegada al aeropuerto.

Le ilusiona su fichaje | IMAGO7

Además, el futbolista aprovechó para dar un par de palabras de despedida para Santos Laguna. Aunque el mexicano aún podría regresar al cuadro de Torreón pues apunta a firmar con Pumas vía préstamo, no dudó en agradecerles el llevarlo a primera división.

"Agradecerle al club y a la afición que siempre me trataron bien, duré muchos años ahí, es el equipo que me dio la oportunidad y quiero agradecerles por todo lo que me han dado. Ahora toca llegar a Pumas con todas las ganas del mundo y emocionado", finalizó.

Carrillo deja a los laguneros tras 99 partidos disputados en los cuales logró marcar cuatro goles y dar tres asistencias. En el Apertura 2025, el jugador sumó tan sólo 349 minutos en 13 partidos. Por tercera temporada consecutiva terminó sin goles ni asistencias.