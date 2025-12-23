¡Un nuevo Guerrero! Santos prepara nuevo fichaje

Santos Laguna no se conforma y sigue reforzándose rumbo al Clausura 2026. Tras terminar en los últimos lugares en tres torneos consecutivos el cuadro de Torreón ha mejorado la plantilla con varias contrataciones y ahora apuntan a sumar una más.

En la última semana, los Guerreros han firmado tres contrataciones.en Lucas Di Yorio, Efraín Oroná y Carlos Gruezo. El seleccionado ecuatoriano y con pasado en Alemania fue el último en ser anunciado. Aunque ahora el club está negociando por firmar a Ezequiel Bullaude.

Apunta a llegar a Santos | IMAGO7

Un nuevo refuerzo

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes Cesar Luis Merlo, Bullaude llegará con los Laguneros proveniente de los Xolos de Tijuana a préstamo por un año, con opción a compra. Esto mandtendría al argentino con los laguneros por el Clausura y Apertura del 2026.

El futbolista sudamericano llegó a Xolos la temporada pasada, como uno de los refuerzos bomba para Sebastián Abreú tras su paso por el Feyenoord de Países Bajos.Sin embargo, no cumplió con las expectativas al solamente jugar un total de 100 minutos en 9 partidos. Aun así logró marcar dos goles con el cuadro fronterizo

Dejaría a los Xolos | imago7

El pasado del futbolista

Ezequiel Bullaude apunta a llegar a Santos con una amplia experiencia en el futbol profesional. Previo a dar el salto al viejo continente, el argentino jugó para el Godoy Cruz y Boca Juniors, en su país.Ya en Europa representó al Fortuna Sittard previo a fichar con el Feyenoord.

En su carrera acumula 170 partidos en el futbol profesional en los cuales ha logrado marcar 34 goles y dar 14 asistencias. Ahora el futbolista de 25 años buscará ayudar al equipo lagunero a regresar a Liguilla y pelear por el campeonato mexicano.