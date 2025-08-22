Juárez FC vs Santos Laguna EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 6

Regresan las acciones en la Liga MX con la Jornada 6, dando inicio el próximo viernes 21 de agosto, siendo los dos equipos fronterizos los encargados de inaugurar este fin de semana que promete grandes encuentros.

Los Bravos de Ciudad Juárez llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos en casa y escalar en la parte baja de la tabla. Por su parte, el equipo de Santos se reivindica semana a semana y quiere seguir el ritmo.

Desde el Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a Santos luego de derrotar a Chivas en el Akron, mientras que los Laguneros llegan con una agónica caída en Ciudad Universitaria contra Cruz Azul.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF y Liga MX anuncian nuevas medidas de seguridad en los estadios