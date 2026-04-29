A 43 días: la semana convulsa de Oswaldo Sánchez, previo al debut del Tri en Alemania 2006, por la muerte de su padre

Emotivo. Porque el futbol es más que un deporte. Por más que lo programen hasta el más mínimo detalle, el balompié aún es el arte de lo imprevisto, tal y como lo dijo Galeano. Ahora, en la historia mundialista de la Selección Mexicana, dicha emotividad la ha acompañado en varias situaciones y contextos específicos, como Oswaldo Sánchez y la semana convulsa que vivió previo al Mundial 2006.

Para la justa en Alemania, Ricardo Antonio La Volpe armó un verdadero trabuco, empezando con una muralla en el arco. Oswaldo fue el elegido para representar al Tricolor en la justa; pero no fue su primera Copa del Mundo. El arquero mexicano estuvo en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pero fue hasta 2006 que recibió la oportunidad de su vida.

Oswaldo Sánchez, tras el partido ante Irán en 2006 | MEXSPORT

Todo marchaba viento en popa para el entonces portero de las Chivas, sin embargo, todo cambió el 7 de junio, cuatro días antes del debut del Tricolor en la Copa del Mundo. Oswaldo recibió la noticia del fallecimiento de su padre, una figura que no solo en la vida del arquero mexicano, sino de todo ser humano, es un soporte.

Oswaldo ha contado en múltiples ocasiones que, antes del fallecimiento de su padre, Felipe Sánchez Carmona, sostuvo una plática con él por teléfono, quien lo felicitó por su logro de llegar a otro Mundial. Sin embargo, el propio exarquero comentó que Pável Pardo, compañero suyo en dicha justa, entró al entrenamiento y le pasó un celular; la esposa de Sánchez le dio la fatídica noticia.

El arquero mexicano tomó la decisión de viajar de nuevo a nuestro país para estar con su familia y darle un último adiós a su padre, por lo que recibió el apoyo de todo el cuerpo técnico y jugadores del Tricolor. Jorge Campos fue una pieza clave en la odisea de Oswaldo, pues él se encargó de toda la logística para el exjugador mexicano.

Oswaldo Sánchez, en el partido ante Angola en 2006 | MEXSPORT

¿Cómo fue el Mundial de Oswaldo Sánchez?

Con el corazón roto y un montón de vivencias a flor de piel, Oswaldo fue a Núremberg y defendió el arco del equipo mexicano ante Irán justo como su padre lo dijo: como un gladiador. El arquero de las Chivas debutó en una Copa del Mundo con una victoria y una gran actuación, además del cariño del público mexicano.

La Selección Mexicana avanzó a Octavos de Final y ahí se encontró a su más grande "coco": Argentina. En un partido cerrado, la Albiceleste definió todo gracias a un golazo de Maxi Rodríguez; Oswaldo Sánchez no pudo hacer nada. Estamos a 43 días del Mundial.