Ataque en restaurante Pargot: capturan a dos implicados en intento de homicidio en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), logró la detención de dos presuntos implicados en el ataque armado ocurrido en el restaurante Pargot, en la colonia Roma, donde un abogado fue víctima de un intento de homicidio en 2025.

Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio “N” y Frida Patricia “N”, quienes habrían participado directamente en la planeación y ejecución del atentado ocurrido el 13 de junio del año pasado.

Un sujeto con casco llegó a disparar contra un abogado en el restaurante Pargot, en la colonia Roma / Especial

El arma falló y salvó la vida de la víctima

De acuerdo con las investigaciones, el ataque no se consumó debido a que el arma de uno de los agresores se encasquilló en el momento clave, lo que permitió que la víctima lograra sobrevivir y posteriormente interpusiera la denuncia.

Las autoridades señalaron que Luis Antonio “N” sería el posible autor intelectual del ataque, en coordinación con Frida Patricia “N”, quienes ya se encuentran en prisión preventiva.

Al sicario se le encasquilló el arma por lo que no pudo cometer su objetivo el año pasado / Especial

Cateos simultáneos y meses de investigación

Las capturas se llevaron a cabo el pasado 24 de marzo mediante cateos simultáneos en tres domicilios ubicados en la Ciudad de México, resultado de varios meses de labores de inteligencia, seguimiento y recopilación de pruebas.

La FGJ detalló que el caso sigue en desarrollo y no se descartan más implicados.

El abogado puso su denuncia y dieron con los responsables de su atentado / Especial

Posible móvil: información delicada

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el intento de homicidio estaría relacionado con información sobre presuntas actividades ilícitas de carácter internacional que el abogado habría descubierto por su trabajo.

Además, las autoridades investigan la posible participación de personal doméstico que habría facilitado información clave para ejecutar el ataque.

Hasta el momento solamente hay una persona que no se puede localizar / Especial

Un prófugo y audiencia en puerta

Un tercer implicado, identificado como Alfonso “N”, continúa prófugo, por lo que ya se mantienen operativos para su localización.