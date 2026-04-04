Caída de muro en el Estadio de Alianza Lima deja decenas de heridos

Una jornada que debía ser de aliento y pasión terminó en tragedia para los aficionados de Alianza Lima, luego del colapso de una pared en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, durante la realización de un banderazo. El incidente dejó un saldo preliminar de 47 personas heridas y un fallecido, según reportes oficiales, hasta el momento.

¿Qué sucedió?

Los hechos ocurrieron mientras cientos de seguidores se congregaban en las inmediaciones del inmueble para mostrar su apoyo al equipo. En medio de cánticos, bengalas y banderas, una estructura cedió repentinamente, provocando pánico entre los presentes y generando una estampida en la zona afectada.

Momento tenso en Parú l CAPTURA

De acuerdo con información confirmada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el colapso dejó decenas de heridos con lesiones de distinta consideración, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención inmediata. El fallecimiento de una persona fue corroborado por los propios bomberos en el lugar de los hechos.

Testigos relataron escenas de desesperación tras el desplome de la pared, señalando que muchos aficionados quedaron atrapados entre los escombros. Equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a las personas afectadas, mientras ambulancias y unidades de emergencia acudían de manera continua al estadio.

Alianza Lima l X:ClubALoficial

El Estadio Alejandro Villanueva, casa histórica de Alianza Lima, fue acordonado por las autoridades para facilitar las labores de rescate e iniciar las investigaciones correspondientes. Elementos de seguridad y personal municipal también se hicieron presentes para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

Hasta el momento, las causas del colapso no han sido determinadas con precisión, aunque se presume que la sobrecarga en la estructura, derivada de la concentración masiva de aficionados, pudo haber sido un factor determinante. Las autoridades han anunciado que se llevará a cabo un peritaje exhaustivo para esclarecer lo ocurrido.

Afición de Alianza Lima l X:ClubALoficial

Alianza Lima ya se pronunció

Por su parte, el club Alianza Lima emitió un mensaje en sus canales oficiales lamentando profundamente lo sucedido y expresando su solidaridad con las víctimas y sus familias. Asimismo, pidió a sus seguidores mantener la calma y colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación.

La Victoria: La Policía Nacional acudió al estadio Alejandro Villanueva "Matute" tras el colapso de una pared que dejó a 60 personas heridas durante banderazo previo al clásico



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