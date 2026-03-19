Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Especiales

Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México

Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:59 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La empresa ha evolucionado desde sus raíces locales hasta convertirse en un actor clave a nivel global

Cemex, una de las compañías más representativas de la industria de la construcción, conmemora 120 años de historia marcada por la innovación, la expansión internacional y la consolidación de proyectos que han transformado el entorno urbano y social de México y el mundo. Fundada en Nuevo León, la empresa ha evolucionado desde sus raíces locales hasta convertirse en un actor clave a nivel global.

A lo largo de más de un siglo, la compañía ha construido no solo infraestructura, sino también una reputación basada en la confianza de sus clientes, quienes han depositado en sus productos la responsabilidad de edificar hogares, negocios y espacios públicos duraderos. Este aniversario representa un momento de reflexión sobre su legado y su impacto en millones de personas.

La trayectoria de Cemex está profundamente vinculada con el desarrollo de México, participando en proyectos que forman parte del día a día de la población. Desde monumentos históricos hasta complejas obras de ingeniería, la empresa ha sido protagonista en la transformación del paisaje urbano y en la modernización del país.

La compañía CEMEX destaca no solo por su historia, sino también su compromiso | CEMEX
La compañía CEMEX destaca no solo por su historia, sino también su compromiso | CEMEX

Hoy, al celebrar este aniversario, la compañía destaca no solo su historia, sino también su compromiso con el futuro, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de su presencia internacional, manteniendo siempre como eje central la confianza de sus clientes.

Un legado construido con grandes obras y alcance global

Durante estas décadas, Cemex ha participado en la construcción de proyectos emblemáticos que reflejan su capacidad técnica y su relevancia en la industria. Entre ellos destacan los cimientos del Monumento a la Revolución, el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, así como la edificación de la nueva Basílica de Guadalupe.

Asimismo, la empresa ha sido parte de importantes obras de infraestructura urbana en la Ciudad de México, como la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo, contribuyendo a mejorar la movilidad y los espacios públicos en la capital del país.

Panorámica de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México | PIXABAY
Panorámica de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México | PIXABAY

En el ámbito de la modernización urbana y el desarrollo vertical, Cemex ha participado en proyectos de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise, además de sistemas de transporte como el Metrobús. También ha intervenido en obras de alta complejidad técnica, como el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García.

De igual forma, la compañía ha fortalecido su presencia en el mercado a través de Construrama, la red minorista de materiales de construcción más grande del país, que cumple 25 años como un pilar clave en su estrategia de cercanía con los clientes.

En este contexto, Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, subrayó el valor de la confianza que ha acompañado a la empresa a lo largo de su historia. “Nuestros clientes confían en los productos y servicios de Cemex porque saben que es equivalente a edificar una casa, una obra o un negocio sólido y tener un patrimonio duradero para sus familias".

"El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro".

Panorámica del Monumento a la Revolución en Ciudad de México | PIXABAY
Panorámica del Monumento a la Revolución en Ciudad de México | PIXABAY
Últimos videos
Lo Último
17:29 “Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
17:04 ¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
17:00 Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
16:59 Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
16:55 ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
16:45 Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
16:39 Mi Beca para Empezar: esta es la fecha para el octavo pago para estudiantes
16:32 Luis Cárdenas desconsolado tras la eliminación de Rayados en Concachampions
16:29 'Memote' Martínez y Angulo, las novedades en la convocatoria de la Selección Mexicana
16:28 FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
Contra
19/03/2026
“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Futbol Internacional
19/03/2026
¿MUNDIAL 2026 GRATIS TRANSMITIDO EN YOUTUBE?
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Contra
19/03/2026
Presidenta de Madrid rechaza pedir perdón a México por La Conquista ¡Estos son sus motivos!
Cemex celebra 120 años de historia | CEMEX
Especiales
19/03/2026
Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CPATURA
Futbol
19/03/2026
¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX
Contra
19/03/2026
Colegio de Bachilleres se va a huelga y deja sin clases a miles en CDMX