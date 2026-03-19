Cemex cumple 120 años: la historia detrás de las obras que transformaron México

Cemex, una de las compañías más representativas de la industria de la construcción, conmemora 120 años de historia marcada por la innovación, la expansión internacional y la consolidación de proyectos que han transformado el entorno urbano y social de México y el mundo. Fundada en Nuevo León, la empresa ha evolucionado desde sus raíces locales hasta convertirse en un actor clave a nivel global.

A lo largo de más de un siglo, la compañía ha construido no solo infraestructura, sino también una reputación basada en la confianza de sus clientes, quienes han depositado en sus productos la responsabilidad de edificar hogares, negocios y espacios públicos duraderos. Este aniversario representa un momento de reflexión sobre su legado y su impacto en millones de personas.

La trayectoria de Cemex está profundamente vinculada con el desarrollo de México, participando en proyectos que forman parte del día a día de la población. Desde monumentos históricos hasta complejas obras de ingeniería, la empresa ha sido protagonista en la transformación del paisaje urbano y en la modernización del país.

La compañía CEMEX destaca no solo por su historia, sino también su compromiso | CEMEX

Hoy, al celebrar este aniversario, la compañía destaca no solo su historia, sino también su compromiso con el futuro, apostando por la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de su presencia internacional, manteniendo siempre como eje central la confianza de sus clientes.

Un legado construido con grandes obras y alcance global

Durante estas décadas, Cemex ha participado en la construcción de proyectos emblemáticos que reflejan su capacidad técnica y su relevancia en la industria. Entre ellos destacan los cimientos del Monumento a la Revolución, el campus y la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, así como la edificación de la nueva Basílica de Guadalupe.

Asimismo, la empresa ha sido parte de importantes obras de infraestructura urbana en la Ciudad de México, como la rehabilitación del Circuito Interior y la remodelación del Zócalo, contribuyendo a mejorar la movilidad y los espacios públicos en la capital del país.

Panorámica de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México | PIXABAY

En el ámbito de la modernización urbana y el desarrollo vertical, Cemex ha participado en proyectos de gran escala como Torre Reforma, Torre Mitikah, Torre KOI y Torre Rise, además de sistemas de transporte como el Metrobús. También ha intervenido en obras de alta complejidad técnica, como el Puente Baluarte y el Puente Atirantado de San Pedro Garza García.

De igual forma, la compañía ha fortalecido su presencia en el mercado a través de Construrama, la red minorista de materiales de construcción más grande del país, que cumple 25 años como un pilar clave en su estrategia de cercanía con los clientes.

En este contexto, Sergio Menéndez, presidente de Cemex México, subrayó el valor de la confianza que ha acompañado a la empresa a lo largo de su historia. “Nuestros clientes confían en los productos y servicios de Cemex porque saben que es equivalente a edificar una casa, una obra o un negocio sólido y tener un patrimonio duradero para sus familias".

"El esfuerzo de nuestros colaboradores se refleja en espacios confiables, resistentes y duraderos donde la vida se construye. Así llegamos a este aniversario, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra proyección internacional, construyendo confianza en cada obra para tener un mejor futuro".