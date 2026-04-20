¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs FC Juárez de la J16?

Continúa el Clausura 2026 de la Liga MX; en el Olímpico Universitario Pumas recibe a FC Juárez en la Jornada 16, el conjunto Auriazul busca la victoria sí o sí para seguir con el sueño de terminar en la cima aunque depende de los resultados de las Chivas y Pachuca.

Los dirigidos por Efraín Juárez han alcanzado su octava victoria del torneo después de imponerse al Atlético San Luis para alcanzar las 30 unidades y terminar la décimo quinta fecha en el tercer puesto, uno por debajo del Pachuca y a cuatro de Chivas.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

Mientras tanto, los Bravos de Juárez llegan de una dolorosa derrota ante el León después de que cayeran 3-1, provocando que se rezagaran y se quedaran en el décimo segundo puesto con 16 unidades y hasta tendrá que conseguir sus dos victorias y esperar combinación de resultados.

¿Cómo llegan?

Todo comenzó con un balón perdido por Joao Pedro, lo que permitió a Pumas armar un contragolpe a velocidad. La recuperación derivó en una transición rápida que tomó mal parada a la defensa potosina, abriendo espacios que fueron bien aprovechados por los atacantes auriazules.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Finalmente, Juninho cobró exquisitamente pegado al palo derecho de Andrés Sánchez quien se estiró; sin embargo, ante la largada estirada no pudo detener el esférico ante un buen tiro del brasileño quien colocó el esférico de excelsa manera.

Fue hasta al minuto 87’ que después de una revisión en el VAR por posible penalti, Jordan Carrillo sentenció el marcador con un gol de tiro libre, para hacer olvidar la polémica por no señalarse la supuesta falta en el área y el resultado terminó 2-0.

FC Juárez l X:fcjuarezoficial

Por su parte, FC Juárez se vio sorprendido de visita ante León; al minuto 30 Ismael Díaz abriría el marcador y antes del descanso llegaría con su doblete para poner el 2-0. Para la segunda parte, los Bravos trataron de reaccionar con Óscar Estupiñán; pero, Daniel Arcila sentenció.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el duelo que se disputará este 21 de abril desde el Olímpico Universitario en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de TUDN, además del minuto a minuto a través de RÉCORD que estará disponible en su página web.

Fecha: 21 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario