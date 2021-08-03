Cuauhtémoc Blanco sobe el Tata: "Debe tener humildad y decir 'fracasamos'"

Para Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Martino tuvo que haber aceptado que fue un fracaso la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Final de la Copa Oro, ya que el Tri era amplio favorito.

“Hay que reconocer cuando hace las cosas mal, si yo estuviera en el banquillo, yo lo diría: ‘fue un fracaso’, hay que ver la realidad y hay que tener esa humildad de decir, éramos favoritos y perdimos. Es un fracaso porque la Selección Mexicana era la favorita para ganar la Copa Oro y más por los chavos de Estados Unidos.

“Un equipo de jóvenes estadounidenses, pero qué crees, querían demostrarle a México que pueden salir adelante con esa selección también. Lo vuelvo a mencionar, el entrenador debe tener un poquito de humildad y decir ‘fracasamos’ y vamos a ver como lo podemos revertir estas eliminatoria que no van a ser nada fácil", mencionó el Cuau en el podcast Futvox.