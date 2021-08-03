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Futbol

Cuauhtémoc Blanco sobe el Tata: "Debe tener humildad y decir 'fracasamos'"

Gerardo Martino durante un partido con México | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 05:33 - 03 agosto 2021
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El exfutbolista mexicano también reconoció que al Tri le faltan dos o tres líderes

Para Cuauhtémoc Blanco, Gerardo Martino tuvo que haber aceptado que fue un fracaso la derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Final de la Copa Oro, ya que el Tri era amplio favorito.

“Hay que reconocer cuando hace las cosas mal, si yo estuviera en el banquillo, yo lo diría: ‘fue un fracaso’, hay que ver la realidad y hay que tener esa humildad de decir, éramos favoritos y perdimos. Es un fracaso porque la Selección Mexicana era la favorita para ganar la Copa Oro y más por los chavos de Estados Unidos.

“Un equipo de jóvenes estadounidenses, pero qué crees, querían demostrarle a México que pueden salir adelante con esa selección también. Lo vuelvo a mencionar, el entrenador debe tener un poquito de humildad y decir ‘fracasamos’ y vamos a ver como lo podemos revertir estas eliminatoria que no van a ser nada fácil", mencionó el Cuau en el podcast Futvox.

Cómo antes lo ha mencionado el exfutbolista del América, al Tri le hacen falta líderes.

“Siempre lo he dicho, faltan dos tres líderes y que saquen la casta por el equipo. Hay muy buenos jugadores, nada mas que aplicarse a tener más personalidad e ir para al frente", agregó.

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