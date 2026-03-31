Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda

El periodista se robó los reflectores con su atuendo
Ramiro Pérez Vásquez 09:53 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La figura pública fue parte de Fashion Week México

El comentarista deportivo Esteban Macías ha dado un giro inesperado a su imagen pública, pasando de los análisis a convertirse en una figura que desafía estereotipos dentro y fuera de los medios y ahora viviendo una faceta que pocos pudieron haber pensado; ‘Una diva de la moda.

Durante años, Macías se posicionó como una voz reconocible en la cobertura de la NFL, participando en programas de análisis y siendo parte de la pretemporada a través de Imagen Televisión. Su estilo directo y conocimiento del deporte lo llevaron a conectar con una audiencia fiel, consolidando su presencia como uno de los rostros habituales en este tipo de transmisiones.

De comentarista deportivo a 'Diva de la Moda' l IG:estebannmacias

Además de su trabajo en televisión, el comentarista ha incursionado en el mundo digital con su propio podcast, donde aborda temas deportivos, experiencias personales y entrevistas con figuras del medio. Este espacio le ha permitido mostrarse más cercano y versátil, ampliando su alcance más allá de la pantalla tradicional.

¿Un nuevo estilo de vida?

Sin embargo, en meses recientes, Macías ha comenzado a acaparar titulares por un motivo distinto: su incursión en el mundo de la moda desde una perspectiva poco convencional. A través de redes sociales y apariciones públicas, ha mostrado su lado más atrevido, incorporando elementos como tacones en sus atuendos, desafiando normas de género y abriendo el debate sobre la identidad en figuras públicas.

Este cambio no ha estado exento de polémica. Mientras algunos celebran su autenticidad y valentía para expresarse libremente, otros lo han criticado duramente, cuestionando su nueva imagen y su impacto en su carrera como comentarista deportivo. Las reacciones han sido diversas, reflejando la conversación social actual en torno a la inclusión y la libertad de expresión.

Nuevo estilo de vida l IG:estebannmacias

Lejos de replegarse, Macías ha decidido continuar explorando esta faceta, encontrando en la moda una plataforma para redefinir su identidad pública. Su presencia en eventos del sector ha ido en aumento, posicionándolo como una figura disruptiva que mezcla dos mundos aparentemente opuestos: el deporte y el estilo.

Su aparición más reciente fue en el Fashion Week México, donde participó como parte del elenco inspirado en “El Diablo Viste a la Moda”, un guiño a la icónica película que retrata la industria fashion. Ahí, Macías apareció con seguridad, reafirmando su interés por consolidarse también en este ámbito.

Se lanza sobre sus críticos

Esteban Macias ha respondido a sus críticos recientemente: “La gente no tiene que opinar de cosas en donde no se puede opinar, nada más, y se lo digo a todo mundo, en todas las áreas que tiene que ver, y lo repito no se debe opinar de fisico, preferencias, creencias o identidad es decisiones de cada quien. Y hacer de tratar verle  a la gente hay que educarnos y hay cosas que no tenemos que meternos y eso me parece muy importante”, destacó para ‘Al Punto Official'.

Últimos videos
Lo Último
10:44 Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
10:43 Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
10:38 Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
10:34 Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
10:24 Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
09:54 La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos
09:53 Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
09:52 Revelan identidad de la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional
09:14 América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
09:11 Renata Zarazúa debuta con victoria en el WTA 500 de Charleston con marca histórica incluida
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
2
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
3
Futbol Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
6
Futbol Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"
Te recomendamos
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Futbol
31/03/2026
Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
Contra
31/03/2026
Semana Santa: ¿Qué hacer en CDMX durante vacaciones?
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Contra
31/03/2026
Albercas GRATIS en CDMX para Semana Santa: Checa dónde están
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Futbol
31/03/2026
Joya del futbol mexicano sufre fractura de tibia, durante Fecha FIFA, y desata comentarios
Jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 | IMAGO 7
Futbol
31/03/2026
Tri infantil llamará a dos 'europeos' de gran futuro: descubre quiénes son
Gianni Infantino se coloca una gorra de Estados Unidos durante una reunión de la Junta por la Paz | AP
Futbol
31/03/2026
La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos