Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda

El comentarista deportivo Esteban Macías ha dado un giro inesperado a su imagen pública, pasando de los análisis a convertirse en una figura que desafía estereotipos dentro y fuera de los medios y ahora viviendo una faceta que pocos pudieron haber pensado; ‘Una diva de la moda’.

Durante años, Macías se posicionó como una voz reconocible en la cobertura de la NFL, participando en programas de análisis y siendo parte de la pretemporada a través de Imagen Televisión. Su estilo directo y conocimiento del deporte lo llevaron a conectar con una audiencia fiel, consolidando su presencia como uno de los rostros habituales en este tipo de transmisiones.

De comentarista deportivo a 'Diva de la Moda' l IG:estebannmacias

Además de su trabajo en televisión, el comentarista ha incursionado en el mundo digital con su propio podcast, donde aborda temas deportivos, experiencias personales y entrevistas con figuras del medio. Este espacio le ha permitido mostrarse más cercano y versátil, ampliando su alcance más allá de la pantalla tradicional.

¿Un nuevo estilo de vida?

Sin embargo, en meses recientes, Macías ha comenzado a acaparar titulares por un motivo distinto: su incursión en el mundo de la moda desde una perspectiva poco convencional. A través de redes sociales y apariciones públicas, ha mostrado su lado más atrevido, incorporando elementos como tacones en sus atuendos, desafiando normas de género y abriendo el debate sobre la identidad en figuras públicas.

Este cambio no ha estado exento de polémica. Mientras algunos celebran su autenticidad y valentía para expresarse libremente, otros lo han criticado duramente, cuestionando su nueva imagen y su impacto en su carrera como comentarista deportivo. Las reacciones han sido diversas, reflejando la conversación social actual en torno a la inclusión y la libertad de expresión.

Nuevo estilo de vida l IG:estebannmacias

Lejos de replegarse, Macías ha decidido continuar explorando esta faceta, encontrando en la moda una plataforma para redefinir su identidad pública. Su presencia en eventos del sector ha ido en aumento, posicionándolo como una figura disruptiva que mezcla dos mundos aparentemente opuestos: el deporte y el estilo.

Su aparición más reciente fue en el Fashion Week México, donde participó como parte del elenco inspirado en “El Diablo Viste a la Moda”, un guiño a la icónica película que retrata la industria fashion. Ahí, Macías apareció con seguridad, reafirmando su interés por consolidarse también en este ámbito.

Se lanza sobre sus críticos