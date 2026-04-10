EU mandaría en automático a sus jóvenes al servicio militar ¿Los alista para una futura guerra?

Estados Unidos analiza un cambio clave en su sistema militar que ya encendió las alarmas. El gobierno busca que los hombres jóvenes sean registrados automáticamente como elegibles para el servicio militar, eliminando el modelo actual de autoinscripción.

La medida aún no entra en vigor, pero ya genera debate y preocupación. Actualmente, los hombres de entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo.

Con la nueva norma, este proceso ya no dependería de los ciudadanos, sino que sería automático mediante bases de datos gubernamentales.

Los hombres de entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo / FREEPIK

EU busca ahorra millones de dólares

Según autoridades, esto permitiría ahorrar millones de dólares destinados a campañas para recordar la inscripción. El Sistema de Servicio Selectivo explicó que el cambio "transfiere la responsabilidad del registro de los hombres individuales al SSS".

¿Significa que habrá reclutamiento? La respuesta corta es no… al menos por ahora. Para que exista un reclutamiento obligatorio, el Congreso tendría que aprobarlo en caso de una crisis o guerra.

El gobierno dice que la medida será para ahorrar millones de dólares en propaganda para invitar al reclutamiento / FREEPIK

¿Por qué quieren cambiar el sistema?

El nivel de cumplimiento ha bajado en los últimos años, alcanzando apenas el 81% en 2024. Además, el registro automático ya se aplica en muchos estados al tramitar licencias de conducir.

La propuesta fue aprobada en diciembre como parte de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional.

Para que exista un reclutamiento obligatorio, el Congreso tendría que aprobarlo en caso de una crisis o guerra / FREEPIK

El antecedente: Vietnam

Estados Unidos no aplica un reclutamiento forzoso desde 1973, cuando habría una guerra contra Vietnam. Durante ese conflicto, cerca de 1.8 millones de personas fueron reclutadas, lo que llevó a la creación de un ejército completamente voluntario.

En caso de aprobarse, no todos serían llamados. Se realizaría un sorteo por fechas de nacimiento y se priorizaría a quienes tengan 20 años. Posteriormente, los seleccionados pasarían evaluaciones físicas, mentales y morales.

Aunque el registro automático busca simplificar el sistema, también reavivó el temor de que Estados Unidos pueda volver al reclutamiento obligatorio en el futuro. Por ahora, la propuesta sigue en revisión… pero el debate ya comenzó.