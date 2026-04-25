Euphoria 3, capítulo 3: a qué hora se estrena en HBO Max y dónde verlo en México

La tercera temporada de Euphoria continúa generando conversación entre los fans y este fin de semana llega uno de los capítulos más esperados. El episodio 3 se estrena el domingo 26 de abril de 2026 y estará disponible en México a partir de las 19:00 horas a través de HBO Max.

Como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, la serie mantiene su formato de estreno semanal, lo que permite que cada capítulo se convierta en un evento independiente dentro de la historia.

Los episodios se estrenan de forma semanal en la plataforma de HBO Max. / IG: @euphoria

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Euphoria 3 en México?

Si no quieres perderte el nuevo episodio, toma nota: Fecha de estreno: domingo 26 de abril de 2026

Hora en México: 19:00 horas

Plataforma: HBO Max Este horario se ha mantenido constante durante toda la temporada, por lo que los fans ya pueden anticipar cada lanzamiento sin cambios inesperados.

Euphoria continúa como una de las series más comentadas en streaming. / IG: @euphoria

¿Qué pasará en el capítulo 3 de Euphoria 3?

El episodio 3, titulado “La balada de paladín”, promete ser uno de los más intensos hasta ahora. Uno de los momentos clave será la boda entre Cassie y Nate, un evento que reunirá a varios personajes y podría detonar nuevos conflictos dentro de la trama.

La serie, creada por Sam Levinson, ha destacado por su narrativa emocional y su forma de retratar la vida adulta de sus protagonistas, quienes ahora enfrentan problemas más complejos tras el salto temporal de la historia.

La boda entre Cassie y Nate marcará uno de los momentos más intensos del capítulo 3. / IG: @euphoria

Euphoria 3: una temporada que avanza semana a semana

La tercera entrega cuenta con 8 episodios que se estrenan cada domingo, consolidando a la serie como uno de los contenidos más relevantes del año en streaming.

Este formato ha mantenido el interés del público capítulo a capítulo, generando conversación constante en redes sociales y entre los seguidores de la historia.