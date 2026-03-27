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Grupo Pachuca construirá uno de los complejos deportivos más grandes del mundo para el Real Oviedo
Grupo Pachuca hará una inversión superior a los 60 millones de euros para la construcción del complejo deportivo del Real Oviedo. De acuerdo a fuentes en España y México sostuvieron que la construcción estará a cargo de 'manos mexicanas' y estará entre las tres más grandes del mundo.
Los informantes revelaron que la edificación de este centro deportivo será levantado en tres etapas: la primera con un costo de 12 millones de euros, la segunda con una inversión de 15 millones de euros y la tercera de 20 millones o más.
En el lugar, que ya tiene maqueta y renders, se cimentará sobre un terreno de 40 hectáreas (400 mil metros cuadrados). "Es un proyecto de buen gusto", dijo uno de los informantes a Récord.
Hasta el momento en España se dio a conocer a través del portal La Nueva España que "El Real Oviedo y el Ayuntamiento de Siero viven este jueves una jornada histórica por partida doble. El Pleno municipal aprobó definitivamente a primera hora de la mañana el estudio de implantación y el plan especial de la futura ciudad deportiva azul en La Belga, justo el mismo día en que el club celebra su centenario, una coincidencia cargada de simbolismo", afirma.
Luego agrega: "A partir de ahora, el Grupo Pachuca ya puede solicitar la licencia para iniciar las obras, dando paso a una fase definitiva de ejecución que podría iniciarse, incluso, antes del verano. El presupuesto se estima en unos quince millones de euros", sintetiza.